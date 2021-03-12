Летальность от инсультов в Петербурге в 2020 г. выросла на фоне COVID

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Число летальных исходов от инсультов в 2020 году в Петербурге увеличилось на 6,1%, сообщил вице-губернатор Олег Эргашев в пятницу на заседании комиссии по снижению смертности.

"Основное внимание на заседании было уделено снижению смертности от болезней системы кровообращения, в первую очередь - от инсультов. За время пандемии большая часть коек для больных с острым нарушением мозгового кровообращения оказалась в перепрофилированных стационарах, а основная нагрузка легла на три крупнейшие больницы города - Елизаветинскую, Городскую больницу №26 и НИИ скорой помощи", - передает пресс-служба Эргашева.

"В данные учреждения в основном попадали самые тяжелые больные, а остальные из-за опасения заболеть COVID-19 оставались дома. В итоге число летальных исходов от инсультов возросло на 6,1% по сравнению с 2019 годом", - говорится в сообщении.

В связи с этим Эргашев поручил комитету по здравоохранению актуализировать маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в связи с обратным перепрофилированием больниц. Также проверяются региональные сосудистые Центры крупных стационаров, чтобы выяснить доступность в них помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения.

Ранее власти города сообщали, что прирост смертности в 2020 году составил 22,9%. Первое место по причинам смертности заняли, как и в прежние годы, сердечно-сосудистые заболевания.