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Каждый пятый полицейский в Петербурге переболел COVID-19

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В Петербурге коронавирусную инфекцию перенесли около 5000 полицейских, сообщил врио начальника регионального главка МВД Дмитрий Баранов.

Он уточнил, что это "каждый пятый в гарнизоне".

Шестеро заболевших сотрудников полиции умерли.

Баранов сообщил это в городском ЗакСобрании, отчитываясь о работе полиции.

5 февраля губернатор Петербурга Александр Беглов поблагодарил командование ОМОНа регионального управления Росгвардии и сотрудников за работу в период пандемии.

С начала пандемии, по данным регионального оперштаба, в Петербурге выявили 383 361 случай COVID-19, в том числе 927 за последние сутки. Умерли 11 773 заболевших, в том числе 30 за последние сутки.

Морозы в Санкт-Петербурге

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Хроника 09 января 2020 года – 17 марта 2021 годаПандемия коронавируса
МВД Петербург Дмитрий Баранов коронавирус

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