Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:22Заразились
на 14.03В России 4 390 608+10 083В мире 119 515 052+454 569

Космонавт Анна Кикина вскоре полетит на МКС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина полетит на МКС в ближайшем будущем, сообщил глава Центра подготовки космонавтов Павел Власов.

В интервью радиостанции "Комсомольская правда" он анонсировал соответствующее решением межведомственной комиссии. По его словам, в ЦПК не рассматривали вариант отправки Кикиной на станцию вместо актрисы, которая должна полететь на станцию осенью для съемок художественного фильма.

9 марта в "Роскосмосе" сообщили, что для участия в съемках фильма под рабочим названием "Вызов" отобраны 20 финалисток. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса", все материалы участниц кастинга будут переданы в госкорпорацию для дальнейшего отбора в отряд космонавтов.

В данный момент в состав отряда космонавтов входит одна женщина - Анна Кикина. Летом 2020 заявлялось, что она должна полететь в космос в 2022 году. Ранее "Роскосмос" планировал активнее привлекать девушек в отряд космонавтов, однако среди кандидатов в отряд космонавтов, утвержденных в последнем наборе, присутствуют только мужчины.

На сегодняшний день в космосе побывали четыре российских женщины: Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова и Елена Серова. Последний полет с участием женщины-космонавта состоялся в 2014-2015 годах.

МКС Роскосмос Анна Кикина

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Суточный COVID-прирост в России снова превысил отметку в 10 тысяч

Суточный COVID-прирост в России снова превысил отметку в 10 тысяч

Что случилось этой ночью: воскресенье, 14 марта

Автоинспектор погиб в Приморье от удара отлетевшей после ДТП машины

Скончался сенатор от Тюменской области Михаил Пономарёв

Скончался сенатор от Тюменской области Михаил Пономарёв

Вакцину от коронавируса "Спутник V" получили почти 7 млн человек

Вакцину от коронавируса "Спутник V" получили почти 7 млн человек

Что произошло за день: суббота, 13 марта

Пять человек пострадали при взрыве газа в пункте выдачи посылок в КЧР

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 9,9 тыс. случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 9,9 тыс. случаев коронавируса

Изучающий историю Вселенной нейтринный телескоп запустили на Байкале

Севастополь стал лидером среди регионов РФ по росту преступности в 2020 году

Севастополь стал лидером среди регионов РФ по росту преступности в 2020 году
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');