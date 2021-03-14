Космонавт Анна Кикина вскоре полетит на МКС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина полетит на МКС в ближайшем будущем, сообщил глава Центра подготовки космонавтов Павел Власов.

В интервью радиостанции "Комсомольская правда" он анонсировал соответствующее решением межведомственной комиссии. По его словам, в ЦПК не рассматривали вариант отправки Кикиной на станцию вместо актрисы, которая должна полететь на станцию осенью для съемок художественного фильма.

9 марта в "Роскосмосе" сообщили, что для участия в съемках фильма под рабочим названием "Вызов" отобраны 20 финалисток. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса", все материалы участниц кастинга будут переданы в госкорпорацию для дальнейшего отбора в отряд космонавтов.

В данный момент в состав отряда космонавтов входит одна женщина - Анна Кикина. Летом 2020 заявлялось, что она должна полететь в космос в 2022 году. Ранее "Роскосмос" планировал активнее привлекать девушек в отряд космонавтов, однако среди кандидатов в отряд космонавтов, утвержденных в последнем наборе, присутствуют только мужчины.

На сегодняшний день в космосе побывали четыре российских женщины: Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова и Елена Серова. Последний полет с участием женщины-космонавта состоялся в 2014-2015 годах.