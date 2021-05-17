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Космонавт Анна Кикина полетит на МКС осенью 2022 года

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Космонавт Анна Кикина будет единственной женщиной в российском отряде космонавтов, который отправится к МКС осенью 2022 года, следует из материалов, размещенных на сайте Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина.

В состав экспедиции МКС-67, который отправится к МКС весной 2022 года, включены космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. В состав следующего экипажа МКС-68, отправляющегося к МКС осенью 2022 года, вошли Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин. В состав экспедиции МКС-69 включены космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Андрей Федяев.

В данный момент в состав отряда космонавтов входит одна женщина - Анна Кикина. Ранее "Роскосмос" планировал активнее привлекать девушек в отряд космонавтов, однако среди кандидатов, утвержденных в последнем наборе, присутствуют только мужчины.

На сегодняшний день в космосе побывали четыре российских женщины: Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова и Елена Серова. Последний полет с участием женщины-космонавта состоялся в 2014-2015 годах.

МКС Роскосмос Анна Кикина

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