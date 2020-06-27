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Стала известна дата полета единственной женщины-космонавта из России

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Анна Кикина, единственная женщина в российском отряде космонавтов, отправится в космос в 2022 году, сообщил глава отряда Олег Кононенко.

"Если ничего не изменится, если все будет хорошо, потому что у нас много "если", то Анна, возможно, полетит осенью 2022 года вместе со мной, а Николай (Чуб - ИФ) раньше - весной 2022", - сказал Кононенко в эфире программы "Вечерний Ургант".

В программе участвовали Кононенко, Кикина и космонавт Николай Чуб.

В данный момент, Кикина - единственная женщина в российском отряде космонавтов. Анна родилась в 1984 году в Новосибирске, в 2006 году закончила Новосибирскую государственную академию водного транспорта. В 2012 году приняла участие в наборе в отряд космонавтов и в 2014 году была официально в него зачислена.

Николай Чуб родился в 1984 году, по образованию инженер. Чуб участвовал в том же наборе в отряд космонавтов, что и Кикина.

В 2019 году глава Центра подготовки космонавтов Павел Власов сообщал, что Кикина сможет попасть в космос не ранее 2021 года.

Ранее сообщалось, что в новом наборе в отряд космонавтов "Роскосмос" планирует активнее привлекать девушек.

На сегодняшний день в космосе побывали четверо российских женщин-космонавтов: Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кодакова и Елена Серова. Последний полет с участием женщины-космонавта состоялся в 2014-2015 годах.

космос Роскосмос Анна Кикина

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