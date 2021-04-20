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РКН потребовал от Instagram снять ограничения на гимн России

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор направил руководству Facebook требованиеснять все ограничения с материалов, содержащих гимн России, сообщили в пресс-службе ведомства. Там добавили, что ограничения на пользовательские видеоролики с фрагментами гимна ввел Instagram "под мнимым предлогом нарушения авторских прав".

Роскомнадзор напомнил, что "гимн, как и иные государственные символы, не является объектом авторских прав", и что "блокировка материалов, содержащих фрагменты государственного гимна РФ, недопустима". "В любой стране мира демонстрация государственной символики ее гражданами в публичном пространстве является выражением уважительного отношения к своей стране", - заявили в ведомстве.

"Систематические и целенаправленные попытки западных соцсетей блокировки контента, содержащего государственные символы России, оскорбляют граждан РФ. Призываем социальные сети уважительно относиться к значимым для россиян официальным символам РФ", - отметили в РКН.

Роскомнадзор Facebook Instagram

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