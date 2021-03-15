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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:31Заразились
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В России две дозы вакцины "Спутник V" получили 3,5 млн человек

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В России провакцинировано 3,5 млн человек, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Россия лидирует в Европе по количеству завершенных курсов вакцинации от коронавирусной инфекции – две составляющие "Спутника V" уже получили 3,5 млн человек", - говорится в сообщении РФПИ в понедельник.

В нем отмечается, что "ни одна другая европейская страна еще не вакцинировала полностью 3 млн жителей".

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что к ноябрю 2021 года в России от коронавируса может быть вакцинировано 70% населения и тогда пандемия в стране может стать вакциноуправляемой.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что в 2021 году в РФ планируется привить от коронавируса 60% населения. В свою очередь министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что завершение вакцинации в России с достижением планируемого уровня коллективного иммунитета возможно к концу июля.

РФПИ Спутник V

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