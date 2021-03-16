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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:27Заразились
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Директор Центра Гамалеи оценил, сколько успели произвести "Спутника V"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что объем уже выпущенного препарата "Спутник V" превысил 10 млн доз. Он сказал это на брифинге.

"Я могу косвенно говорить, что количество произведенного вакцинного препарата уже превышает порядка 10 млн доз", - сказал Гинцбург.

По его словам, все партии "Спутника V", которые производятся не только в России, проходят контроль по 18 параметрам института Гамалеи, что гарантирует качество препарата, поэтому привиться первым и вторым компонентом можно не только в разных пунктах вакцинации, но и в разных странах.

На этом же брифинге Гинцбург сказал, что в Италии к маю уже наладят выпуск "Спутника V" в объеме 10 млн доз в месяц. Он добавил, что начались переговоры о производстве этого препарата и в других странах ЕС, включая Германию, Францию.

13 марта Гинцбург отмечал, что, по его данным, прививку "Спутник V" в мире на тот момент получили уже 7 млн человек.

Хроника коронавируса. Март.

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Хроника 09 января 2020 года – 16 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Центр Гамалеи Александр Гинцбург Sputnik V коронавирус Спутник V

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