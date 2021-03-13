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Гинцбург счел возможным привить 70% россиян от коронавируса к ноябрю

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - К ноябрю 2021 года в России от коронавируса может быть вакцинировано 70% населения, тогда пандемия в стране может стать вакциноуправляемой, сказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"К ноябрю месяцу, я считаю, что 70% нашего населения, несмотря на то, что как вы заметили, темпы вакцинации, могли быть намного больше, к ноябрю все-таки 60-70% будет провакцинировано и внутри страны данная инфекция будет вакциноуправляемой", - сказал Гинцбург в эфире YouTube-канала "Соловьев. Live".

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что в 2021 году в РФ планируется провакцинировать от коронавируса 60% населения. В свою очередь министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что завершение вакцинации в России с достижением планируемого уровня коллективного иммунитета возможно к концу июля.

Александр Гинцбург

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