Дополнительную воду подадут столице Крыма с запада полуострова

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Более 10 тысяч кубометров воды будет получать Симферополь после ремонта водовода, ведущего с запада Крымского полуострова, сообщил руководитель компании-поставщика ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов.

Как заявил Баженов на заседании штаба по водообеспечению полуострова в понедельник в Симферополе, после окончания подрядчиком ремонта водовода "Веселое - (совхоз - ИФ) Дзержинского" в столицу Крыма будут дополнительно подавать 11 тыс. кубометров воды "с западного направления".

В настоящее время Симферополь получает ежедневно более 80 тыс. кубометров воды из подземных источников.

"Мы сегодня с вами 92 тысячи должны (в целом - ИФ) поднимать", - сказал глава республики Сергей Аксенов.

"Вами оглашенные 92 тысячи кубов в сутки с западного направления мы обеспечим без отклонений от заявленной цифры", - заверил Баженов.

По его информации, ощутимых притоков в водохранилища Симферополя по-прежнему нет.

Сотрудники предприятия "Вода Крыма" подняли за истекшие сутки для столицы республики всего 44 тыс. кубов воды с водохранилищ поверхностного стока, остальная вода поступила с запада Крыма.

Водная проблема Крыма

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в 2021-м.

Симферополь и 39 населенных пунктов поблизости с конца августа прошлого года переведены на графики подачи воды: в основном - шесть часов в сутки. Курортная Ялта с 31 окрестным населенным пунктом живет в таком же режиме с середины декабря (если вода есть в дополнительных источниках: водопадах и реках, то население получает ее круглосуточно). Курорт Алушта и поселки поблизости с конца февраля нынешнего года получает воду 10 часов в сутки.

Севастополь осенью 2020г ввел режим повышенной готовности.

Правительство РФ разработало план по обеспечению Крыма водой, он включает 14 мероприятий, среди которых - бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд рублей.