Крым оценит ущерб от водной блокады со стороны Украины

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Власти Крыма подсчитают ущерб, который нанесен полуострову перекрытием Украиной воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу, перед подачей первого иска к Киеву, заявил спикер крымского Госсовета Владимир Константинов.

"Нужно актуализировать работу комиссии (по оценке ущерба, нанесенного Крыму Украиной - ИФ), переходить от слов к делу, сформировать первый иск совместно с юристами Госсовета, с экспертной группой. Формирование первого иска связано с водной блокадой. (. . .) Все должно лечь в сумму конкретных претензий", - сказал Константинов на заседании президиума регионального парламента в среду.

Когда и в какой суд будет подан иск, он не уточнил.

Глава Госсовета Крыма поручил, в частности, комитету по информации парламента республики "снять с квадрокоптера весь Северо-Крымский канал", чтобы показать его "жуткое состояние", комитету по сельскому хозяйству - оценить ущерб сельскому хозяйству региона от остановки поставок воды из Днепра в Крым, медикам - урон здоровью жителей полуострова.

"Обязательно учесть и стоимость строительства канала. Украина приняла решение о его уничтожении. Общесоюзная собственность строилась всей страной, стоила колоссальных денег, приведена сегодня в ничтожное состояние", - сказал Константинов.

Спикер Крыма заявил также, что нужно учесть и средства, которые полуостров потратит на восстановление канала на своей территории, а также 48 млрд рублей - федеральные средства, которые правительство РФ планирует направить в ближайшие годы на решение проблемы вододефицита в республике.

Северо-Крымский канал

Строительство 400 км Северо-Крымского канала, предназначенного для снабжения засушливых зон Крыма и сельскохозяйственных угодий днепровскими водами, велось с 1961 по 1971 год. Канал использовался не только для нужд сельского хозяйства и промышленного прудового рыбоводства, но и для водоснабжения населенных пунктов Крыма.

Украина, не согласившись с присоединением полуострова к РФ после референдума о статусе региона в 2014 году, перекрыла подачу днепровской воды в Крым. Украина заявляет, что вода из Днепра вернется в регион только в случае "его деоккупации". Москва неоднократно заявляла, что Крым является российским, вопрос принадлежности полуострова закрыт навсегда.

Водная проблема Крыма

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в 2021-м.

Симферополь и 39 населенных пунктов поблизости с конца августа прошлого года переведены на графики подачи воды: в основном - шесть часов в сутки. Курортная Ялта с 31 окрестным населенным пунктом живет в таком же режиме с середины декабря (если вода есть в дополнительных источниках: водопадах и реках, то население получает ее круглосуточно). Курорт Алушта и поселки поблизости с конца февраля нынешнего года получает воду 10 часов в сутки.

Севастополь осенью 2020-го ввел режим повышенной готовности.

Правительство РФ разработало план по обеспечению Крыма водой, он включает 14 мероприятий, среди которых - бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок.