Аксенов опроверг информацию об экономии воды в Ялте ради установки опреснителя

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Гарантировать стабильное водоснабжение юга Крыма без установки опреснителя морской воды нельзя, заявил глава республики Сергей Аксенов.

"(Есть информация - ИФ) якобы (власти Крыма - ИФ) не дают воду из водохранилищ, чтобы якобы поставить опреснитель. Если бы вода была, в опреснителях бы не было необходимости", - сказал Аксенов на заседании штаба по водообеспечению полуострова в понедельник в Симферополе.

"Опреснители будут строиться, гарантированное водоснабжение Ялты без опреснения невозможно. Воды не хватает", - заявил глава республики.

Глава администрации Ялты Янина Павленко согласилась с Аксеновым.

"Муссируется сегодня очень много, что якобы вода в водохранилищах есть", - сказала сити-менеджер курорта.

При этом она сообщила, что в двух водохранилищах Ялты накоплено всего 9,6 млн куб.м воды, из них лишь 7,2 млн – полезный объем, остальное – так называемый "мертвый объем", который поднимать нельзя. "Суточный средний объем, поднимаемый нами, - 32 062 кубометров", - отметила Павленко.

Зимой текущего года курорту помогали дополнительные источники – водопады и реки, но сейчас ситуация изменилась. Альтернативные источники дают порядка 16,5 тыс. куб. м в сутки.

"Ялтинцы сразу же ощутили недостаток воды, мы снова вернулись к графику", - сказала Павленко.

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в 2021-м.

Симферополь и 39 населенных пунктов поблизости с конца августа прошлого года переведены на графики подачи воды: в основном – шесть часов в сутки. Курортная Ялта с 31 окрестным населенным пунктом живет в таком же режиме с середины декабря (если вода есть в дополнительных источниках: водопадах и реках, то население получает ее круглосуточно). Курорт Алушта и поселки поблизости с конца февраля нынешнего года получает воду 10 часов в сутки.

Севастополь осенью 2020-го ввел режим повышенной готовности.

Правительство РФ разработало план по обеспечению Крыма водой, он включает 14 мероприятий, среди которых - бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд рублей.

Аксенов сообщил на днях, что ведется технико-экономическое обоснование проекта опреснителя в Ялте, строительство оценивается предварительно в 3 млрд рублей.

Вместе с тем, активисты курорта собирают подписи против установки станции, опасаясь за качество воды.