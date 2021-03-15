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Песков переадресовал во ФСИН вопрос о местонахождении Навального

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В администрации президента РФ не располагают информацией о местонахождении оппозиционера Алексея Навального, но этот вопрос и не входит в ее компетенцию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы не имеем информации о местонахождении осужденных в Российской Федерации. Есть Федеральная служба исполнения наказаний, и именно эта служба обладает этой информацией", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить информацию о том, что Навальный был переведен в ИК-2 в городе Покров (Владимирская область).

По словам Пескова, "администрация президента - это не тот орган, который может или должен обладать такими сведениями".

Комментируя реплику о том, что к персоне Навального приковано внимание общественности по всему миру, пресс-секретарь президента заметил: "Это - один из осужденных в Российской Федерации, который отбывает наказание по решению суда".

Ему был также задан вопрос о том, как президент относится к такой практике, когда ни адвокаты, ни родственники не знают, где находится осужденный.

"Мне неизвестно об отношении президента к такой практике, существует определенный порядок отбывания срока и определенный порядок информирования родных и близких осужденного. Мне этот порядок неизвестен. Если действительно есть интерес, то, наверное, стоит обратиться во ФСИН за разъяснениями", - сказал Песков.

Симоновский суд Москвы 2 февраля удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года заключения в колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по "делу "Ив Роше". В декабре 2014 года Навальный и его брат Олег были признаны по этому делу виновными в хищении.

Дмитрий Песков Алексей Навальный

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