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Навального поместили на карантин в колонии владимирского Покрова

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный доставлен из СИЗО в исправительную колонию в городе Покров во Владимирской области для отбытия наказания по делу "Ив Роше", сообщили журналистам его адвокаты в понедельник.

"Сегодня мы с ним увиделись. Он сейчас находится на карантине, там шесть человек", - сказала его адвокат Ольга Михайлова. По словам другого защитника, Вадима Кобзева, на карантине Навальный пробудет две недели, после чего его переведут в отряд.

По словам адвокатов, Навальный "бодр и весел".

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Симоновский суд Москвы 2 февраля удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по "делу "Ив Роше". В декабре 2014 года Навальный и его брат Олег были признаны по этому делу виновными в хищении.

ИК-2, где содержится Навальный, расположена в городе Покров Владимирской области. Лимит наполнения колонии - 794 места. В учреждении 10 отрядов обычных условий содержания, один - облегченных условий содержания и один - строгих условий содержания. В ИК-2 работает учебно-консультационный пункт, кроме того, осужденные могут на платной основе дистанционно получать высшее и среднее профессиональное образование. Также в колонии открыты православный храм и молитвенная комната для мусульман.

Директор ФСИН Александр Калашников ранее заявил, что угрозы безопасности и здоровью Навального в колонии, где он будет отбывать наказание, нет. "Он будет содержаться в условиях абсолютно нормальных. Режим, надзор и контроль будет обеспечен ему на 100%. Навальный, если пожелает, будет привлечен к производственной деятельности", - сказал он.

Алексей Навальный Покров Владимирская область

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