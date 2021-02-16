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В Петербурге осужденному за ввоз кокаина экс-полицейскому дали еще 17 лет за убийство

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Суд Петербурга приговорил к длительному заключению за убийство и разбой бывшего сотрудника полиции Евгения Савченко, ранее осужденного по делу о контрабанде наркотиков из Доминиканы.

Объединенная пресс-служба судов города во вторник сообщает, что за эти преступления Савченко назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы. По совокупности, с учетом ранее вынесенного приговора по делу о контрабанде наркотиков, мужчина проведет в колонии строгого режима 21 год.

Следствие и суд установили, что 11 июля 2019 года 34-летний Савченко заманил потерпевшего в безлюдное место в Колпинском районе Петербурга под предлогом продажи машины по заниженной цене и застрелил его из пистолета. После этого он забрал у убитого 550 тыс. рублей и мобильный телефон, а орудие преступления и свою одежду спрятал, сообщает пресс-служба управления СКР по Петербургу.

В суде Савченко приводил несколько версий произошедшего. Согласно последней, он выстрелил в мужчину в целях самообороны. Пистолет, по его словам, он нашел в период работы в полиции и носил с собой постоянно с 2012 года, добавляют в пресс-службе городских судов.

Дело рассматривалось с участием коллегии присяжных, которые признали Савченко виновным в совершении инкриминируемых преступлений и заслуживающим снисхождения.

В марте 2020 года Савченко был осужден на 12 лет по делу о контрабанде кокаина. По данным следствия, преступная группа, в которую входил подсудимый, до 2015 года занималась незаконными поставками крупных партий кокаина из Доминиканы в Россию: члены группировки незаконно приобретали в тропическом государстве кокаин, растворяли в жидкости, не менявшей его свойства, и разливали в бутылки из-под рома. После этого под видом алкоголя бутылки с наркотиком переправляли в РФ с помощью специально подобранных курьеров.

Петербург Евгений Савченко

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