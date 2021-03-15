Глава Астраханской таможни задержан по делу о превышении полномочий

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Начальник Астраханской таможни генерал Ильдар Саидов задержан в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

"Сегодня Саидов задержан в рамках уголовного дела по ч.2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), возбужденного главным следственным управлением Следственного комитета", - сказал собеседник агентства.

По его данным, Саидов подозревается в занижении пошлин для отдельных коммерсантов. Источник добавил, что начальника таможни отконвоируют в Москву, где завтра планируется ходатайствовать о его аресте.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Саидов был назначен начальником Астраханской таможни в июне 2017 года. До этого он возглавлял Астраханскую таможню в статусе исполняющего обязанности начальника, занимал различные должности на Татарстанской и Краснодарской таможнях.

Саидов награжден нагрудным знаком "Отличник таможенной службы", медалями "За службу в таможенных органах" I, II и III степеней, медалью "За усердие".