Главе астраханской таможни вменили незаконное распоряжение на отход судна в Иран

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Задержанному в понедельник начальнику Астраханской таможни Ильдару Саидову вменяется противоправное распоряжение на отплытие судна из РФ в Иран, из-за чего с компании не удалось взыскать многомиллионный штраф. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Предъявлено обвинение начальнику Астраханской таможни Южного таможенного управления ФТС Ильдару Саидову. Ему инкриминируется превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий (часть 3 статьи 286 УК РФ)", - сказала Петренко во вторник журналистам.

По ее словам, противоправные действия Саидова "повлекли невозможность взыскания наложенного судом штрафа в сумме более 83 млн рублей и существенное нарушение установленного законом порядка деятельности подразделений ФТС".

"В августе 2019 года Советским районным судом города Астрахани рассматривалось дело об административном правонарушении в связи с несоблюдением таможенной процедуры ООО "Судоремонтное предприятие "Альянс-Шиппинг", в рамках которого был наложен арест на морское грузовое судно "Генрих Гасанов"", - сказала Петренко.

По данным следствия, в этот период Саидов, "превышая свои должностные полномочия, дал письменное распоряжение на отход судна из РФ в Исламскую Республику Иран".

"Саидов задержан следователями во взаимодействии с ФСБ, с ним проводятся следственные и иные процессуальные мероприятия. В ближайшее время Следственный комитет направит в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала представитель СК.

Накануне информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Саидов задержан в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий и будет отконвоирован в Москву.

Он был назначен начальником Астраханской таможни в июне 2017 года.