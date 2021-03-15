Кишечную палочку нашли в школах Кронштадта

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Нарушения организации питания школьников и воспитанников детских садов выявлены в Кронштадте, сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры Петербурга.

В ходе проверки в пищевой продукции в школах № 422 и 427 обнаружили кишечную палочку. Поставляет продукты и готовит еду в этих учреждениях ООО "Карт Бланш". В отношении сотрудника организации возбуждено административное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания (ст. 6.6 КоАП РФ), также прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес руководства фирмы, говорится в сообщении.

В детских садах № 1 и № 4, как выяснилось, не соблюдали правила личной гигиены, продукты хранились при неправильной температуре, также была неисправна вентиляция в пищеблоке.

В адрес главы администрации района внесено представление, материалы проверки направлены в Роспотребнадзор для решения вопроса о привлечении должностных лиц детских садов к административной ответственности, добавляют в надзорном ведомстве.

Как сообщалось, в начале марта серьезные нарушения при организации питания детей обнаружили в Гатчинском районе Ленинградской области: там в школьном питании и воде выявили повышенное содержание болезнетворных бактерий. В связи с ситуацией возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя).

Ранее в ряде регионов страны были зафиксированы случаи отравления детей в школьных столовых, наиболее крупные - в Красноярском крае, где от некачественных салатов пострадали 130 детей, 59 из них госпитализировали с признаками инфекции.