Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:53Заразились
на 02.03В России 4 268 215+10 565В мире 114 442 646+374 667

В Красноярске завели 2 уголовных дела из-за массового отравления школьников

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, после массового отравления школьников в Красноярске, сообщила журналистам старший помощник прокурора края Олеся Климова.

По ее словам, материалы прокурорской проверки по факту инцидента были направлены следователям. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ, сказала Климова.

Ранее сообщалось, что уголовное дело также было возбуждено в красноярской полиции по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Сообщения об отравлении детей в школах Красноярска начали поступать в минувшие выходные. По данным Роспотребнадзора, пострадали дети от 7 до 14 лет, у них были выявлены признаки иерсиниозной инфекции (в основном поражает желудочно-кишечный тракт - ИФ). Предварительной причиной специалисты назвали нарушения санитарных норм на предприятии - организаторе школьного питания ООО "Развитие": овощные салаты готовились из продуктов без термической обработки.

В пресс-службе Минобразования региона заявили, что, по данным на вторник, общее число пострадавших школьников достигло 91, а в краевом Минздраве сообщили о 56 госпитализированных детях.

Глава Красноярска Сергей Еремин в связи с инцидентом уволил заместителя руководителя главного управления образования города и руководителя муниципального "Центра питания".

СКР Красноярск

Новости по теме

Новости

РФ пообещала отреагировать на новые санкции США из-за Навального

За службу в армии по контракту высказалась почти половина россиян

За службу в армии по контракту высказалась почти половина россиян

Группа Совета Федерации подготовит поправки в УК о борьбе с пытками

В РФ зарегистрировали минимальный прирост случаев COVID-19 с октября

В РФ зарегистрировали минимальный прирост случаев COVID-19 с октября

Путин отметил влияние Горбачева на ход мировой истории

Путин отметил влияние Горбачева на ход мировой истории

Экспорт российской нефти в дальнее зарубежье за два месяца снизился на 21,6%

Экспорт российской нефти в дальнее зарубежье за два месяца снизился на 21,6%

Что случилось этой ночью: вторник, 2 марта

Список профессий и специальностей в колледжах сократят в два раза

Роскомнадзор подаст в суд на Twitter

Роскомнадзор подаст в суд на Twitter
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');