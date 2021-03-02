В Красноярске завели 2 уголовных дела из-за массового отравления школьников

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, после массового отравления школьников в Красноярске, сообщила журналистам старший помощник прокурора края Олеся Климова.

По ее словам, материалы прокурорской проверки по факту инцидента были направлены следователям. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ, сказала Климова.

Ранее сообщалось, что уголовное дело также было возбуждено в красноярской полиции по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Сообщения об отравлении детей в школах Красноярска начали поступать в минувшие выходные. По данным Роспотребнадзора, пострадали дети от 7 до 14 лет, у них были выявлены признаки иерсиниозной инфекции (в основном поражает желудочно-кишечный тракт - ИФ). Предварительной причиной специалисты назвали нарушения санитарных норм на предприятии - организаторе школьного питания ООО "Развитие": овощные салаты готовились из продуктов без термической обработки.

В пресс-службе Минобразования региона заявили, что, по данным на вторник, общее число пострадавших школьников достигло 91, а в краевом Минздраве сообщили о 56 госпитализированных детях.

Глава Красноярска Сергей Еремин в связи с инцидентом уволил заместителя руководителя главного управления образования города и руководителя муниципального "Центра питания".