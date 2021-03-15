Поставщиков горячего питания в школы оштрафовали почти на 150 млн руб.

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и руководителям регионов контролировать ситуацию с питанием в школьных столовых и не допускать случаев отравления среди детей; Голикова, в свою очередь, сообщила, что поставщиков горячего питания в школы оштрафовали за различные нарушения почти на 150 млн рублей.

"В последнее время были случаи отравления детей в школьных столовых, самые крупные в Красноярском крае. Некоторые ребята оказались в больнице. Конечно, это недопустимо", - сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

"Хочу еще раз обратить внимание руководителей регионов на эту ситуацию. Все ученики начальных классов должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием. Здесь мало просто организовать эту работу. Надо следить за тем, из каких продуктов приготовлена еда и, конечно, контролировать весь процесс", - добавил он.

Мишустин также поручил Голиковой держать ситуацию с горячим питанием в школах на контроле.

Со своей стороны вице-премьер сообщила, что Роспотребнадзор по итогам проверок оштрафовал почти на 150 млн рублей поставщиков горячего питания в школы за различные нарушения, изъяты почти 60 тонн продуктов. По ее словам, на нарушителей наложены штрафы на сумму более 147 млн рублей, изъято около 59 тонн продуктов, не соответствующих обязательным требованиям, приостановлена деятельность 146 поставщиков продуктов и 61 организация внесена в реестр недобросовестных поставщиков.

Массовое отравление школьников в Красноярске

Как сообщалось, более 130 детей пострадали в результате отравления салатами, которые употребляли в школьных столовых в Красноярске. По данным регионального Минздрава, были госпитализированы 59 школьников с признаками иерсиниозной инфекции (инфекционная болезнь с поражением ЖКТ - ИФ).

В полиции и СКР возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных норм и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Проверку инцидента проводит краевая прокуратура. Мэр Красноярска Сергей Еремин в связи с инцидентом уволил заместителя руководителя главного управления образования города и руководителя муниципального "Центра питания".

Голикова также сообщила, что оперативный штаб по организации бесплатного горячего питания для школьников начальных классов 1 апреля доложит правительству об устранении замечаний и недостатков, выявленных в ходе проверок школ.

"Окончательные результаты по устранению недостатков, которые были выявлены Роспотребнадзором, будут доложены правительству 1 апреля", - сообщила она.

Вице-премьер возглавляет федеральный штаб по организации горячего питания для школьников начальных классов.

По ее словам, на сегодняшний день, по данным Роспотребнадзора, в 10 регионах страны осталось 295 школ, до конца не устранивших все замечания (по организации питания), из них 48 малокомплектных в четырех регионах страны.

"С сентября 2020 года в 39,2 тыс. государственных и муниципальных общеобразовательных школ 7,3 миллионов учащихся получают горячее питание в соответствии с поручением президента, в 2021 году федеральным бюджетом предусмотрено на эти цели 59,2 млрд рублей", - уточила Голикова.

Она сказала, что контроль над организацией горячего питания для учащихся начальных классов, осуществляют не только госорганы, но и родительские организации. Голикова сообщила, что в результате реализации проекта "по сравнению с прошлым учебным годом более чем в три раза сократилось число необоснованной замены блюд в меню школьников, показатель суммарной массы выдаваемых в завтраки блюд был доведен до нормы в 500 грамм, в прошлом году это было 410 грамм".

"В соответствии с принципами здорового питания в меню школ сокращено количество выдаваемых кондитерских и колбасных изделий, более чем в 2 раза увеличено количество выдаваемых овощей и фруктов", - добавила вице-премьер.