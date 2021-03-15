Синоптики ждут, что ситуацию с водой в Крыму улучшат дожди в мае-июне

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Приток воды в водохранилища Крыма, страдающего из-за засухи, может увеличиться после дождей в мае-июне, при этом рассчитывать на улучшение ситуации в марте-апреле не приходится, сообщил руководитель Гидрометцентра РФ Сергей Борщ.

"Приток воды в водохранилища на реках республики Крым составит (во втором квартале - ИФ) лишь 25-63% нормы. То есть, он в общем существенно не улучшит положение с недостатком воды... Вся надежда на дожди, которые обычно проходят в мае-июне и поправляют ситуацию. Будем надеяться, что в этом году ситуация подправится этими дождями", - сказал Борщ на онлайн пресс-конференции в понедельник.

По его информации, в частности, ожидаемый приток в Чернореченское водохранилище, которое питает Севастополь, составит во втором квартале 50-75% нормы, приток в Белогорское - 30-50%, в Симферопольское, наполненное сейчас только на 7%, - 20-30% нормы, в Партизанское - 20-35% нормы.

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в 2021-м.

Симферополь и 39 населенных пунктов поблизости с конца августа прошлого года переведены на графики подачи воды: в основном - шесть часов в сутки. Курортная Ялта с 31 окрестным населенным пунктом живет в таком же режиме с середины декабря (если вода есть в дополнительных источниках - водопадах и реках, - то население получает ее круглосуточно). Курорт Алушта и поселки поблизости с конца февраля нынешнего года получает воду 10 часов в сутки.

Севастополь осенью 2020 года ввел режим повышенной готовности.

Правительство РФ разработало план по обеспечению Крыма водой, он включает 14 мероприятий, среди которых - бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд рублей.

Кабмин планирует добавить еще порядка 3 млрд рублей на решение водных проблем в Крыму.