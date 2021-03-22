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Жителям Симферополя обещали больше не подавать грязную воду в квартиры

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В Симферополе из водопровода больше не должна течь грязная вода, поскольку предприятие "Вода Крыма" переориентировалось на забор воды из скважин с запада полуострова и берет меньше воды из обмелевших из-за засухи водохранилищ.

"На этой неделе практически исчезли жалобы по качеству воды от населения Симферополя - единицы остались, и то после аварий. Изменение потока с востока на запад уже закончилось, мы теперь предполагаем, что это (ржавая вода и вода с плохим запахом - ИФ) - уже история", - сказал гендиректор предприятия Владимир Баженов на заседании штаба по ситуации с водой в республике 22 марта.

"То есть, некачественной воды не должно быть?" - уточнил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Уже не должно быть", - заявил Баженов.

В августе 2020 года Баженов объяснял, что у жителей Симферополя из кранов начала идти желтая или рыжая вода, поскольку водохранилища обмелели и воду не успевали очищать от ржавчины и примесей. Последняя волна жалоб была в середине февраля.

По данным "Воды Крыма", ежедневно для Симферополя поднимают с запада Крыма 91,5 тысяч кубометров воды, с симферопольских водохранилищ - 32-35 тысяч кубов.

"При таком подъеме воды (с западного направления - ИФ) без изменений режима подачи воды на город Симферополь на продолжительное время гарантирован вот таким как есть водоснабжением", - заявил Баженов.

Аксенов решил заменить еженедельные заседания штаба по водоснабжению на брифинги с учетом стабилизации ситуации с подачей воды.

Крым до весны 2014 года получал воду из Днепра по Северо-Крымскому каналу. В 2019 и 2020 годах на полуострове было маловодье,по прогнозам Росводресурсов, оно может продлиться в 2021 году.

Симферополь и 39 населенных пунктов поблизости с конца августа 2020 года получает воду по графику, в основном это шесть часов в сутки. Ялту перевели на график в декабре, Алушта и поселки поблизости с конца февраля нынешнего года получает воду 10 часов в сутки. Севастополь осенью 2020-го ввел режим повышенной готовности из-за дефицита воды.

План федерального правительства по обеспечению Крыма водой общей стоимостью 48 млрд рублей предусматривает бурение скважин и строительство опреснителей морской воды.

Крым Вода Крыма Владимир Баженов Симферополь Сергей Аксенов

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