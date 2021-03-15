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Крым и Севастополь получат еще свыше 3 млрд руб. на решение проблем с водой

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделит Крыму и Севастополю более 3 млрд рублей на решение проблем с водоснабжением полуострова, еще почти 1,5 млрд рублей пойдут на капитальный ремонт многоквартирных домов, заявил премьер Михаил Мишустин.

"В прошлом году мы приступили к реализации комплексного плана, который включает, в том числе, строительство современной инженерной инфраструктуры, и мы направим по поручению президента Республике Крым еще почти 2 млрд 150 млн рублей на эти цели, а городу Севастополь – более 1 млрд 100 млн рублей", - сказал он на совещании с вице-премьерами.

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По словам Мишустина, данные средства пойдут на поиск новых месторождений питьевых подземных вод и на модернизацию региональных сетей водоснабжения.

"Все это позволит улучшить ситуацию с обеспечением водой. Жители Крыма будут получать в сутки дополнительно не менее 88 тыс. кубометров воды, которая будет поступать без перебоев и отключений", - пообещал премьер.

Он также рассказал, что правительство выделит дополнительные средства на обновление жилищного фонда Крыма.

"На реализацию региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым будет направлен 1 млрд рублей, и еще 400 млн рублей - городу Севастополь", - сказал он.

По словам Мишустина, эти средства пойдут на ремонт не менее 130 домов.

Крым Севастополь

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