В Петербурге стали меньше вакцинироваться от COVID-19

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Петербурге продолжают падать темпы вакцинации, за вторую неделю марта прививки первой дозой вакцины сделало на треть меньше людей, чем за первую неделю этого месяца.

Как сообщает Межведомственный координационный совет по противодействию коронавирусу, с 1 по 7 марта в Петербурге было привито первично 36 633 человека, с 8 по 14 марта - на 34,5% меньше, 23 984 человека, что. В середине февраля, по данным совета, первично прививались более 50 тыс. человек в неделю.

За весь период в Петербурге вакцинированы 307 609 человек, из них 202 069 полностью завершили цикл вакцинации. В пунктах вакцинации остается почти 41 тысяча доз вакцины.

Власти города призывают привиться всех, у кого нет противопоказаний, и отмечают, что после введения более 500 тысяч инъекций вакцины (суммарно первый и второй компоненты) в Петербурге не зарегистрировано ни одного случая тяжелой реакции и каких-либо осложнений.

Эпидемиологическую ситуацию в городе власти характеризуют как нестабильную и считают высокой вероятность нового роста заболеваемости.

Ранее в понедельник комитет по здравоохранению города сообщил, что оставшейся вакцины в Петербурге хватит на 6-7 дней, но вскоре в город поступит крупная партия "Спутника V".

Как сообщалось, для формирования популяционного иммунитета к августу в городе запланировано привить 1,2 млн человек.