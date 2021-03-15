Петербургу хватит оставшегося "Спутника V" на неделю

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Петербург на этой неделе ждет поступления новой партии вакцины от коронавируса, но пока препарата осталось не больше, чем на неделю, сообщает городской комитет по здравоохранению.

"На сегодняшний день горожане имеют возможность сделать прививку более чем в 100 пунктах вакцинации (всего их развернуто 129 - ИФ), включая пункты в торговых центрах. (...) Всего в городе доступны более 40 тысяч доз первого компонента "Cпутника V": при существующих темпах вакцинации препарата хватит на 6-7 дней. На этой неделе Петербург ждет поступления новой партии вакцины, благодаря которой будет восполнен недостаток препарата в существующих пунктах вакцинации", - говорится в сообщении комитета.

Запись на вакцинацию ведется по телефону 122, где оператор подбирает звонящему удобный пункт вне зависимости от места проживания. Также номерки на вакцинацию в большом количестве есть на портале www.gorzdrav.spb.ru. Пройти вакцинацию без записи можно в пяти торговых центрах: "Европолис", "Охта Молл", "Невский центр", "Гранд Каньон" и "Леруа Мерлен", отмечают власти.

К настоящему времени в городе привиты более 305 тысяч человек, двумя компонентами - свыше 200 тысяч.

На прошлой неделе власти города сообщили, что вакцина закончилась в 16 пунктах, но можно перезаписаться в те, где она еще есть.