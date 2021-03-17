Вакцина от COVID заканчивается в Ленинградской и Мурманской областях

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Запас вакцины от коронавируса "Спутник V" заканчивается в Ленинградской области, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе регионального правительства.

При этом собеседник агентства не уточнил, когда ожидаются поставки, так как этот вопрос контролирует Минздрав РФ.

Всего в регион поставлено 60 322 комплекта вакцины, привито 57 458 человек (использовано 95,2% от поставки). Полностью привиты 31 328 жителей региона (55% от всех привитых). За минувшие сутки вакцину получили 2 818 человек, отметили в пресс-службе.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, запас вакцины от COVID-19 заканчивается и в Мурманской области. "Остаток составляет около 2,5 тыс. доз. Это можно растянуть, если вакцинировать по 200 человек в день, но нужно понимать, что темп вакцинации ранее был совершенно другим - в день в регионе вакцину получали около 700 человек", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что региональные власти в курсе ситуации и ждут от федерального центра информацию о сроках и объемах поставок.

Комментарием оперативного штаба области "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Ранее в соцсетях начали появляться сообщения, что жители Заполярья не могут записаться на вакцинацию, а те, кто уже был записан, получили информацию из поликлиник, что вакцина закончилась и что сейчас создают листы ожидания.

В комитете по здравоохранению Псковской области "Интерфаксу" сообщили, что в регионе использовано 22 224 дозы "Спутника V" из поступивших 23 662 доз, что составляет 94,9%. Оба компонента вакцины получили более 13 тыс. жителей.

Как сообщили агентству в департаменте здравоохранения Вологодской области, с начала вакцинации в регион поступило 36 812 доз. Первым компонентом вакцины привиты 35 483 человека, завершили иммунизацию 24 902 человека. Вакцинация идет из имеющихся запасов, поставка новой партии ожидается до конца текущей недели. Какое количество вакцины от коронавируса поступит в регион в ближайшее время, в департаменте уточнить не смогли.