Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:19Заразились
на 15.03В России 4 400 045+9 437В мире 120 217 175+341 972

Володин предложил увязать льготную ставку по ипотеке с доходом жителей регионов

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Льготную ставку по ипотеке было бы правильно устанавливать в зависимости от среднедушевого дохода по региону, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"За счет программы льготой ипотеки под 6,5 процентов удалось улучшить свои жилищные условия более чем 2 миллионам человек. Сейчас правильно было бы рассмотреть этот вопрос с учетом размеров доходов жителей регионов", - сказал Володин журналистам.

ЭкономикаКабмин сообщил о планах продлить льготную ипотеку с новыми механизмамиЧитать подробнее

Он отметил, что среднедушевой доход в прошлом году в Москве составлял 75 293 рубля, в Волгограде в три раза меньше - 25 084 рубля.

"Ипотечная ставка одинаковая, но в равной ли степени она доступна для жителей Волгоградской области и Москвы? Мы же пошли по пути снижения ставки в регионах Дальневосточного федерального округа, где ипотеку можно получить под 2 процента годовых. Ввели сельскую ипотеку под 3 процента годовых", - сказал Володин.

Он считает, что нужно "создавать условия, чтобы люди оставались жить и работать в регионах, там строили свое жилье" и для этого нужна мотивация, в том числе за счет выгодной процентной ставки.

В целом программа льготной ипотеки оказала существенную экономическую поддержку для строительной отрасли в условиях пандемии коронавируса, подчеркнул председатель Госдумы.

Так, в 2020 году в 61 регионе восстановился спрос на недвижимость, отметил Володин.

Госдума Вячеслав Володин

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Вакцина центра Чумакова поступит в гражданский оборот до конца марта

Вакцина центра Чумакова поступит в гражданский оборот до конца марта

МТС и "Яндекс" получат особый правовой режим для ряда проектов в IT

Что случилось этой ночью: вторник, 16 марта

Пандемия коронавируса

В России выявлен "южноафриканский" штамм коронавируса

В России выявлен "южноафриканский" штамм коронавируса

МВД предлагает ужесточить наказание за систематическое пьяное вождение

Навального поместили на карантин в колонии владимирского Покрова

В Крыму разрешили праздновать годовщину референдума, несмотря на COVID

В Крыму разрешили праздновать годовщину референдума, несмотря на COVID

Осужден кировский эксперт, нашедший алкоголь в крови погибшего в ДТП ребенка

ВЦИОМ узнал о намерении поститься у 13% россиян

ВЦИОМ узнал о намерении поститься у 13% россиян

Крым и Севастополь получат еще свыше 3 млрд руб. на решение проблем с водой

Крым и Севастополь получат еще свыше 3 млрд руб. на решение проблем с водой
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');