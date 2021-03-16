Володин предложил увязать льготную ставку по ипотеке с доходом жителей регионов

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Льготную ставку по ипотеке было бы правильно устанавливать в зависимости от среднедушевого дохода по региону, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"За счет программы льготой ипотеки под 6,5 процентов удалось улучшить свои жилищные условия более чем 2 миллионам человек. Сейчас правильно было бы рассмотреть этот вопрос с учетом размеров доходов жителей регионов", - сказал Володин журналистам.

Он отметил, что среднедушевой доход в прошлом году в Москве составлял 75 293 рубля, в Волгограде в три раза меньше - 25 084 рубля.

"Ипотечная ставка одинаковая, но в равной ли степени она доступна для жителей Волгоградской области и Москвы? Мы же пошли по пути снижения ставки в регионах Дальневосточного федерального округа, где ипотеку можно получить под 2 процента годовых. Ввели сельскую ипотеку под 3 процента годовых", - сказал Володин.

Он считает, что нужно "создавать условия, чтобы люди оставались жить и работать в регионах, там строили свое жилье" и для этого нужна мотивация, в том числе за счет выгодной процентной ставки.

В целом программа льготной ипотеки оказала существенную экономическую поддержку для строительной отрасли в условиях пандемии коронавируса, подчеркнул председатель Госдумы.

Так, в 2020 году в 61 регионе восстановился спрос на недвижимость, отметил Володин.