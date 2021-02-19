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Кабмин сообщил о планах продлить льготную ипотеку с новыми механизмами

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ планирует продлить программу льготной ипотеки, предусмотрев новые механизмы ее реализации, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания в Екатеринбурге в пятницу.

"В любом случае в 2024 году ипотеку продлим, предложим новые механизмы по ипотеке, может быть, где-то будут какие-то ограничения, но незначительно. Скажите своим застройщикам, что мы эту программу бросать не будем, мы все равно ипотеку будем продлевать", - сказал Хуснуллин участникам совещания.

Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 16 февраля, президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос продления программы льготной ипотеки на 2020-2024 годы, решение пока не принималось.

Отвечая тогда на вопрос журналистов, можно ли трактовать поручение президента о продлении льготной ипотеки как принятое решение, Песков ответил: "Нет. Есть поручение проработать возможность продления или целесообразность продления. Это один из пунктов перечня поручений, который был по итогам заседания правительства и ряда совещаний по экономическим вопросам".

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в середине апреля 2020 года и должна была завершиться 1 ноября. В конце октября она была продлена до 1 июля 2021 года.

Марат Хуснуллин

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