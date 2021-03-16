Первый зампред ВЭБа Кузовлев ушел из госкорпорации

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Михаил Кузовлев, занимавший должность первого заместителя председателя ВЭБа, ушел из госкорпорации. Курировать работу с проблемными активами теперь будет недавно ставший членом правления ВЭБа старший вице-президент Александр Тарабрин.

"Михаил Кузовлев покинул ВЭБ.РФ, выполнив возложенную на него обязанность по расчистке портфеля активов. Эту работу в должности старшего вице-президента ВЭБ.РФ - члена правления продолжит Александр Тарабрин", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВЭБа.

В начале февраля Кузовлев вышел из состава правления ВЭБа, но продолжал работать в госкорпорации. Тогда рынок активно обсуждал слухи о возможном переходе Кузовлева в Газпромбанк. Несколько источников "Интерфакса", знакомых с ситуацией, были осведомлены о возможных переменах в руководстве ГПБ, однако о финальных решениях по этому вопросу информации ни у кого из них не было.

Кузовлев родился 8 августа 1966 г., окончил МГИМО. Работал в Пробизнес-холдинге и Пробизнесбанке, с 2002 г. - на руководящих должностях в группе ВТБ. В 2015-2018 гг. занимал пост предправления АКБ "Российский капитал", с июня 2018 года был первым зампредом, членом правления ВЭБа. В госкорпорации он координировал и контролировал работу с проблемными активами.

Тарабрин начал карьеру в 2002 г. в роли консультанта в отделе налогов и права в Deloitte, затем работал в юрфирмах White & Case и Skadden, Arps, Meagher & Flom. В 2013 г. перешел на должность руководителя юридического управления Gunvor Group в России, а в 2015 г. возглавил юридический департамент "Открытия".

С 2017 г. - управляющий директор и член правления "ДОМ.РФ", а в 2018 г. стал также старшим вице-президентом банка "ДОМ.РФ", где отвечал за правовые вопросы и работу с проблемными активами. В 2020 г. назначен главным исполнительным директором по недвижимости ВЭБа, а в 2021 г. - старшим вице-президентом - членом правления госкорпорации.