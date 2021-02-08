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Правление ВЭБа расширили в полтора раза

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Численный состав правления ВЭБа, получившего в рамках реформы институтов развития новые функции и полномочия, увеличен, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе госкорпорации в ответ на запрос.

В правление вошли заместители председателя ВЭБа Даниил Алгульян, Юрий Корсун, Артем Довлатов, Олег Говорун. Также новыми членами правления стали старший вице-президент блока по управлению проектами в сфере недвижимости и работе с активами Александр Тарабрин и старший банкир ВЭБа Константин Вышковский, перешедший недавно из Минфина.

Членами правления остаются первые заместители председателя ВЭБа Николай Цехомский и Алексей Мирошниченко, заместитель председателя, руководитель службы внутреннего контроля Светлана Ячевская, зампреды Юрий Газарян и Наталья Тимакова.

Председателем правления ВЭБа является глава госкорпорации Игорь Шувалов. Всего новом составе правления 12 человек - в полтора раза больше, чем в прежнем.

Покинули правление первый заместитель председателя правления Михаил Кузовлев, а также ветеран госкорпорации, зампред ВЭБа Сергей Лыков. Они продолжают работу в ВЭБе в своих должностях.

Правление в новом составе смещает акценты в сторону ключевых направлений деятельности ВЭБа, включая финансирование новых проектов, направленных на достижение национальных целей развития, разработку новой стратегии, ответственное инвестирование (ESG), проекты в рамках "Фабрики проектного финансирования", проекты с применением механизма ГЧП и Social Investment Bonds, проекты на Дальнем Востоке и в Арктике, привлечение капитала на внутреннем и внешних рынках, отметили в пресс-службе ВЭБа. Новое правление в большей степени ориентировано на бизнес-повестку, заявили в ВЭБе.

ВЭБ Даниил Алгульян Юрий Корсун Артем Довлатов Олег Говорун Михаил Кузовлев Александр Тарабрин Константин Вышковский Наталья Тимакова Игорь Шувалов Сергей Лыков

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