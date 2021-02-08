Кузовлев покинул правление ВЭБа на фоне слухов о переходе в Газпромбанк

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Первый зампред ВЭБа Михаил Кузовлев не вошел в обновленный состав правления госкорпорации, следует из ее сообщения.

Два других первых зама Игоря Шувалова, входивших, как и Кузовлев, в предыдущий состав правления - Николай Цехомский и Алексей Мирошниченко - остались и в новом составе.

Кузовлев остается на должности первого зампреда, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе госкорпорации.

ВЭБ ранее сообщал на ленте раскрытия информации, что 30 января его набсовет рассматривал вопросы о назначениях и освобождениях членов правления, но не называл фамилий.

В последние дни рынок обсуждает слухи о переходе Кузовлева в Газпромбанк, которым вот уже более 18 лет руководит Андрей Акимов. Несколько источников "Интерфакса", знакомых с ситуацией, осведомлены о возможных переменах в руководстве ГПБ, однако о финальных решениях по этому вопросу информации ни у кого из них нет.

"Интерфакс" запросил комментарий Газпромбанка.

Михаил Кузовлев родился 8 августа 1966 года. Он окончил МГИМО, работал в Пробизнес-холдинге и Пробизнесбанке, с 2002 года находился на руководящих должностях в группе ВТБ. В 2015-2018 годах он занимал пост предправления АКБ "Российский капитал", с июня 2018 года был первым зампредом и членом правления ВЭБа.