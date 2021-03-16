Эксперт заявил об эффективности российских вакцин против южноафриканского штамма

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Российские вакцины от коронавируса эффективны против южноафриканского штамма COVID-19, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"На самом деле исследования такие в РФ уже проведены, и мы с уверенностью можем сказать, что зарегистрированные в России вакцины действуют и против новых штаммов", - сказал Горелов в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК), отвечая на вопрос об эффективности вакцин против южноафриканского штамма.

Он отметил, что изменения в геноме вируса - "это тысячные доли процента, которые не могут существенно влиять на эффективность вакцин".

"Применительно к южноафриканскому штамму, потенциально говорят о повторном заражении, и понятно, что, имея платформу для создания вакцины, технологию масштабирования производства, мы вакцину можем менять адекватно, в зависимости от эпидситуации, как это ежегодно происходит с вирусами гриппа. Поэтому никаких опасений, что вакцина не будет заслоном для британского и южноафриканского штаммов, абсолютно нет", - добавил Горелов.

Ранее во вторник Роспотребнадзор сообщил об обнаружении в России южноафриканского штамма коронавируса.

В конце прошлого года в стране был выявлен первый случай заражения британским штаммом. Бразильский штамм в России среди заболевших не регистрировался.

Новые штаммы коронавируса были обнаружены в Великобритании, ЮАР и Бразилии. По данным ученых, эти варианты более заразны.