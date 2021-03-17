Попова заявила, что 10% людей не восприимчивы к вакцинации

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Каждый десятый человек в мире не восприимчив практически к любой вакцинации, в том числе и от коронавируса, сообщила руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

Она пояснила, что в связи с этим и необходимо создать иммунную прослойку, привив тех, кто реагирует на вакцину.

"И тогда те 10%, которые не могут выработать иммунитет, тоже окажутся защищены ровно потому, что вирусу негде будет распространиться", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1" (ВГТРК).

Так она ответила на вопрос, что делать, если после прививки уже прошел какой-то срок, а достаточный иммунитет не появляется. "В данном случае, о котором вы говорите, каждый раз следует прислушаться к мнению врача", - добавила она.

Отвечая на вопрос, может ли переболевший или привитый человек быть переносчиком COVID-19, Попова сообщила, что у такого человека "на слизистых носа и в носоглотке может обнаруживаться вирус, живой и способный заражать других людей". "Поэтому это надо иметь в виду всегда, что человек, который привит, человек, который переболел, имеет иммунитет, он все-таки должен носить маску и защищать окружающих", - подчеркнула она.

Март-апрель, как привило, характеризуются некоторым ростом, активизацией сезонных вирусов, сказала Попова. "Они сегодня возвращаются к нам после зимы на короткое время, но этот период обязательно присутствует каждую весну. Мы видим сегодня некоторое увеличение вируса гриппа В", - сказала глава Роспотренабдзора.