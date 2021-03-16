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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 06:30Заразились
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В России выявлен "южноафриканский" штамм коронавируса

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор сообщил об обнаружении в России "южноафриканского" штамма коронавируса.

По сообщению ведомства, в "последнее время" было собрано 8 159 образцов для молекулярно-генетического мониторинга изолятов SARS-CoV-2 на российской территории. В основном материал для исследования брали у вернувшихся из-за рубежа и других лиц, подлежащих обследованию с учетом эпидемиологических рисков.

"Выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, два - относящихся к южноафриканскому варианту; изолятов, относящихся к бразильскому варианту, не выявлено. В 16 случаях выявлены другие мутации", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве заявили, что ситуация остается на контроле.

Первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса был выявлен в конце прошлого года, однако сообщил об этом Роспотребнадзор 10 января. В конце января ведомство заявило, что не фиксирует распространения в России "британского" штамма.

Новые штаммы коронавируса были обнаружены в Великобритании, ЮАР и Бразилии, о них стало известно в конце минувшего года. По данным ученых, эти варианты более заразны.

Впоследствии стало известно, что южноафриканский штамм коронавируса способен поражать людей, ранее привитых или переболевших COVID-19. Согласно данным из опубликованного ранее исследования ученых Национального института инфекционных заболеваний в Йоханнесбурге, мутации нового варианта SARS-CoV-2, который также носит названия 501Y.v2 или B1351, делают данный штамм существенно устойчивым к антителам в плазме крови, донорами которой были пациенты, перенесшие COVID-19.

Хроника коронавируса. Март.

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Хроника 09 января 2020 года – 16 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор Коронавирус COVID-19

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