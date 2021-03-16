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Едкое вещество поищут в пробах воздуха, взятых у редакции "Новой газеты"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Москве в рамках начатой проверки сотрудники правоохранительных органов устанавливают природу вещества с резким химическим запахом, распыленного у входа в редакцию "Новой газеты", сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник. Там взяли пробы воздуха для анализа.

Пока, по его словам, природа вещества не установлена. Он заверил, что в рамках проверки пройдут необходимые исследования.

Изначально, добавил он, была версия, что запах может исходить из открытого люка канализации. Затем выяснилось, что инженерные системы здания работают в штатном режиме. Утечки природного газа также не выявлено. Ранее об отсутствии утечки официально сообщали в "Мосгазе".

Запись с камеры наблюдения свидетельствует, что неустановленное вещество было распылено неизвестным велосипедистом, одетым в форму курьера доставки еды.

Редакция сообщила об инциденте с появлением стойкого и резкого запаха у входа в здание около полудня в понедельник 15 марта. На место выезжали представители силовых структур и экстренных служб, а также ФСБ.

Ранее 16 марта источник "Интерфакса" сообщил, что по жалобам СМИ проводится доследственная проверка, но пока криминала в этом инциденте не усматривается.

Также во вторник "Новая газета" обратилась в прокуратуру и мэрию Москвы с требованием расследовать случившееся. Редакция обратила внимание, что вещество с похожим запахом в июле 2017 года распылили на дом журналистки Юлии Латыниной в Переделкине, тогда пострадало здоровье ее родственников и соседей.

Сейчас инцидент угрожает здоровью сотрудников Департамента транспорта Москвы, которые работают в том же здании в Потаповском переулке, и детям, которые ходят в музыкальную студию там же. Журналисты считают, что вещество распылили на землю у входа в редакцию, чтобы его разнесли на подошвах по всем помещениям.

Мэрии Москвы редакция предложила совместно расследовать случившееся, а заодно проверить эффективность систем слежения и распознания лиц, которыми пользуется город.

Накануне "Новая газета" сообщила о распылении в здании, где находится редакция, неизвестного химического вещества с резким запахом. В связи с этим издание обратилось в столичную прокуратуру и властям Москвы с просьбой провести проверки. Источник заявил во вторник "Интерфаксу", что криминального следа в происшествии пока не усматривается.

Новая газета Москва Дептранс МВД Мосгаз Юлия Латынина

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