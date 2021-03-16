Источник узнал, что силовики не находят криминала в инциденте у редакции "Новой газеты"
Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - После жалоб на расыпление неизвестного едкого вещества у входа в редакцию "Новой газеты" в Москве уже проводится проверка, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Проверка по сообщениям о распространении химвещества в редакции "Новой газеты" началась, - сказал он. - Пока эта информация не подтверждается, криминала мы не усматриваем".
Юристы "Новой газеты" пожаловались на нападение на редакцию в районную прокуратуру и потребовали провести проверку, сообщила агентству пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.
Обращение за подписью главного редактора Дмитрия Муратова направлено также в департамент региональной безопасности Москвы, добавила Прусенкова.
По ее словам, в заявлении в прокуратуру отмечается, что на сегодняшний день остается неизвестной природа и химической состав распыленного вещества, однако совершенно очевидно, что появление резкого запаха в помещениях здания не связано с какими-либо техническими авариями, а является умышленными противоправными действиями неизвестных. В редакции считают, что распыление химического вещества на асфальт перед единственным входом в здание было сделано для наибольшего распространения данного вещества на подошвах обуви входящих в него людей.
Также в "Новой газете" обратили внимание надзорного ведомства, что 17 июля 2017 года в поселке Переделкино похожим веществом, с тем же едким химическим запахом, была облита машина и окна дома обозревателя "Новой газета" Юлии Латыниной, рассказала Прусенкова.
15 марта "Новая газета" сообщила, что в районе входа в редакцию в здании в Потаповском переулке было распылено неизвестное вещество с резким стойким запахом, который чувствуют все посетители и сотрудники. Некоторым людям стало нехорошо от этого запаха.
На место выезжали сотрудники ФСБ, МВД и других ведомств и экстренных служб, сообщала редакция. В "Мосгазе" подтвердили, что провели проверку, но утечки газа ни в здании, ни в окрестностях не нашли.
Позднее издание нашло видеозапись с камеры наблюдения, на которой, как считают в редакции, показан момент распыления вещества. На видео велосипедист в форме и с сумкой курьера "Яндекс.Еды" распыляет нечто из емкости, судя по всему, находящейся в районе колеса.
В "Яндексе" "Эху Москвы" заявили, что курьеры сервиса не имеют отношения к инциденту. В "Новой" убеждены, что курьер был "фальшивым".
"Новая газета" предложила правительству Москвы совместно расследовать это нападение. В редакции подчеркнули, что в одном здании с журналистами находится детская музыкальная студия, а также службы городского Департамента транспорта, здоровью которых также угрожает это вещество. Редакция предложила властям Москвы проверить эффективность ее системы видеонаблюдения и спецслужб.
В сети появилось видео, как у редакции "Новой газеты" распылили неизвестное вещество. Человек, одетый в форму курьера, пустил его то ли из шины велосипеда (то ли из сумки) и медленно уехал.https://t.co/2PKGScSaaR— Новая Газета (@novaya_gazeta) March 15, 2021
Видео: телеграм-канал /moscowmap pic.twitter.com/QGyOwmEBzB