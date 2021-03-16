Источник узнал, что силовики не находят криминала в инциденте у редакции "Новой газеты"

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - После жалоб на расыпление неизвестного едкого вещества у входа в редакцию "Новой газеты" в Москве уже проводится проверка, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Проверка по сообщениям о распространении химвещества в редакции "Новой газеты" началась, - сказал он. - Пока эта информация не подтверждается, криминала мы не усматриваем".

Юристы "Новой газеты" пожаловались на нападение на редакцию в районную прокуратуру и потребовали провести проверку, сообщила агентству пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.

Обращение за подписью главного редактора Дмитрия Муратова направлено также в департамент региональной безопасности Москвы, добавила Прусенкова.

По ее словам, в заявлении в прокуратуру отмечается, что на сегодняшний день остается неизвестной природа и химической состав распыленного вещества, однако совершенно очевидно, что появление резкого запаха в помещениях здания не связано с какими-либо техническими авариями, а является умышленными противоправными действиями неизвестных. В редакции считают, что распыление химического вещества на асфальт перед единственным входом в здание было сделано для наибольшего распространения данного вещества на подошвах обуви входящих в него людей.

Также в "Новой газете" обратили внимание надзорного ведомства, что 17 июля 2017 года в поселке Переделкино похожим веществом, с тем же едким химическим запахом, была облита машина и окна дома обозревателя "Новой газета" Юлии Латыниной, рассказала Прусенкова.

15 марта "Новая газета" сообщила, что в районе входа в редакцию в здании в Потаповском переулке было распылено неизвестное вещество с резким стойким запахом, который чувствуют все посетители и сотрудники. Некоторым людям стало нехорошо от этого запаха.

На место выезжали сотрудники ФСБ, МВД и других ведомств и экстренных служб, сообщала редакция. В "Мосгазе" подтвердили, что провели проверку, но утечки газа ни в здании, ни в окрестностях не нашли.

Позднее издание нашло видеозапись с камеры наблюдения, на которой, как считают в редакции, показан момент распыления вещества. На видео велосипедист в форме и с сумкой курьера "Яндекс.Еды" распыляет нечто из емкости, судя по всему, находящейся в районе колеса.

В "Яндексе" "Эху Москвы" заявили, что курьеры сервиса не имеют отношения к инциденту. В "Новой" убеждены, что курьер был "фальшивым".

"Новая газета" предложила правительству Москвы совместно расследовать это нападение. В редакции подчеркнули, что в одном здании с журналистами находится детская музыкальная студия, а также службы городского Департамента транспорта, здоровью которых также угрожает это вещество. Редакция предложила властям Москвы проверить эффективность ее системы видеонаблюдения и спецслужб.