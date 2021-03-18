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Песков посоветовал полку им. Кадырова урегулировать в суде претензии к "Новой газете"

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Кремле посоветовали полку имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни урегулировать в юридической плоскости претензии к "Новой газете".

"Президент не является судебным органом, он не может принимать судебные решения, не может принимать иски в отношении редакции газеты", - сказал на брифинге пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Он отметил, что обращение бойцов к президенту с просьбой обратить внимание на "нападки" "Новой газеты"" в этом случае "безусловно не по адресу"

"При публикации искаженной информации или клеветы, которая порочит честь и достоинство людей, существуют юридические процедуры, которые можно и нужно задействовать", - посоветовал Песков.

Он отметил, что "безопасность журналистов должна быть абсолютно непререкаемой, ничто не должно журналистам представлять угрозу", но при этом "клевета должна преследоваться по закону".

Ранее "Новая газета" опубликовала интервью бывшего старшего сержанта полка о якобы совершенных внесудебных казнях в Чечне. В Чечне заявили, что это клеветническая публикация.

Бойцы полка имени Ахмата Кадырова обратились к Путину с просьбой пресечь оскорбления в их адрес. Их видеообращение опубликовано в инстаграме МВД Чечни. В полку считают, что информационную войну против бойцов развернули после успешной спецоперации против Аслана Бютукаева и остатков его банды.

Новая газета Чечня Дмитрий Песков МВД Полк Кадырова Владимир Путин

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