В Госдуме призовут IT-гигантов к диалогу во избежание блокировок из-за контента

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России направит обращения к руководству ряда иностранных IT-компаний с призывом наладить диалог во избежание применения ограничительных мер со стороны Роскомнадзора, сообщил председатель комиссии Госдумы Василий Пискарёв

Он отметил, что речь идет о Facebook, YouTube, Google, Twitter и TikTok. "Мы сегодня подготовили и утвердили концепцию нашего обращения к руководству этих компаний с тем, чтобы показать, что на территории нашей страны ваши сотрудники не выполняют наши законы", - сказал Пискарев журналистам во вторник.

По словам главы комиссии, на этих площадках "не модерируется и не удаляется запрещенный контент".

"Мы предлагаем им коммуницировать с нами, потому что есть другой закон, согласно которому Роскомнадзор может затормозить трафик самой площадки и имеет права вообще ее заблокировать", - сказал Пискарев.

В частности, он напомнил, что в отношении Twitter со стороны Роскомнадзора такое предупреждение уже прозвучало.

"Не надо доводить до этого. Мы хотим обговорить с руководством, чтобы снять все вопросы заранее", - пояснил парламентарий.