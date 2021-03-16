Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:28Заразились
на 16.03В России 4 409 438+9 393В мире 120 218 060+342 857

В Госдуме призовут IT-гигантов к диалогу во избежание блокировок из-за контента

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России направит обращения к руководству ряда иностранных IT-компаний с призывом наладить диалог во избежание применения ограничительных мер со стороны Роскомнадзора, сообщил председатель комиссии Госдумы Василий Пискарёв

Он отметил, что речь идет о Facebook, YouTube, Google, Twitter и TikTok. "Мы сегодня подготовили и утвердили концепцию нашего обращения к руководству этих компаний с тем, чтобы показать, что на территории нашей страны ваши сотрудники не выполняют наши законы", - сказал Пискарев журналистам во вторник.

По словам главы комиссии, на этих площадках "не модерируется и не удаляется запрещенный контент".

"Мы предлагаем им коммуницировать с нами, потому что есть другой закон, согласно которому Роскомнадзор может затормозить трафик самой площадки и имеет права вообще ее заблокировать", - сказал Пискарев.

В частности, он напомнил, что в отношении Twitter со стороны Роскомнадзора такое предупреждение уже прозвучало.

"Не надо доводить до этого. Мы хотим обговорить с руководством, чтобы снять все вопросы заранее", - пояснил парламентарий.

Госдума

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 16 марта

В РФ предложили без суда блокировать ложные сообщения о терактах и каналы их появления

Пандемия коронавируса

Штамм COVID, похожий на британский, выявлен у двух жителей Ростовской области

Штамм COVID, похожий на британский, выявлен у двух жителей Ростовской области

На Евгения Ройзмана завели административные дела об участии в акциях

Космонавты стали тратить на техобслуживание МКС четверть рабочего времени

Источник узнал, что силовики не находят криминала в инциденте у редакции "Новой газеты"

Источник узнал, что силовики не находят криминала в инциденте у редакции "Новой газеты"

Из Думы отозвали законопроект о праве регионов на усыпление бездомных животных

Из Думы отозвали законопроект о праве регионов на усыпление бездомных животных

В Крыму задержан россиянин, собиравший сведения для спецслужб Украины

Закон об ограничении просветительства принят в третьем чтении

Роскомнадзор пригрозил Twitter блокировкой без суда через месяц

Роскомнадзор пригрозил Twitter блокировкой без суда через месяц
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');