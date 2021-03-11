В Twitter подтвердили масштабное замедление работы сервиса в России

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Twitter известно о намеренном замедлении работы сервиса на территории России, представитель компании назвал ограничение функционирования соцсети широкомасштабным и неизбирательным, передает газета The Wall Street Journal.

"Мы остаемся приверженными поддержке открытого интернета по всему миру, и мы глубоко обеспокоены участившимися попытками блокировать и стеснить общественную онлайн-дискуссию", - приводит слова представителя Twitter издание.

Он отметил, что работа сервиса в России "намеренно замедляется в широких масштабах и неизбирательно".

Представитель компании подчеркнул, что Twitter придерживается политики нулевой терпимости в вопросах сексуальной эксплуатации детей, а пропаганда суицидов и наркоторговля запрещены правилами соцсети.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что со среды скорость работы Twitter будет замедлена на всех мобильных устройствах и половине стационарных компьютеров, поскольку соцсеть не удаляет по требованию ведомства суицидальный, наркотический и порнографический контент. Деградация трафика затронула доставку аудио- и видеоконтента и изображений. Передача текстовых сообщений не ограничена.

В Роскомнадзоре заверили, что пока блокировать Twitter не планируют, но не исключили такого развития событий. Ограничения будут действовать, пока Twitter не выполнит требования регулятора об удалении контента.

После объявления Роскомнадзор о замедлении работы Twitter интернет-пользователи стали жаловаться на проблемы с доступом ко многим сайтам госорганов - Кремля, Госдумы, правительства РФ, ряда министерств, СКР и самого Роскомнадзора. В РКН, Ростелекоме и Минцифры заявили, что это никак не связано с действиями в отношении Twitter.