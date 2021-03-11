Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:58Заразились
на 10.03В России 4 351 553+9 079В мире 117 557 807+415 038

В Twitter подтвердили масштабное замедление работы сервиса в России

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Twitter известно о намеренном замедлении работы сервиса на территории России, представитель компании назвал ограничение функционирования соцсети широкомасштабным и неизбирательным, передает газета The Wall Street Journal.

В РоссииРКН объявил о замедлении работы Twitter в РоссииРКН объявил о замедлении работы Twitter в РоссииЧитать подробнее

"Мы остаемся приверженными поддержке открытого интернета по всему миру, и мы глубоко обеспокоены участившимися попытками блокировать и стеснить общественную онлайн-дискуссию", - приводит слова представителя Twitter издание.

Он отметил, что работа сервиса в России "намеренно замедляется в широких масштабах и неизбирательно".

Представитель компании подчеркнул, что Twitter придерживается политики нулевой терпимости в вопросах сексуальной эксплуатации детей, а пропаганда суицидов и наркоторговля запрещены правилами соцсети.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что со среды скорость работы Twitter будет замедлена на всех мобильных устройствах и половине стационарных компьютеров, поскольку соцсеть не удаляет по требованию ведомства суицидальный, наркотический и порнографический контент. Деградация трафика затронула доставку аудио- и видеоконтента и изображений. Передача текстовых сообщений не ограничена.

В Роскомнадзоре заверили, что пока блокировать Twitter не планируют, но не исключили такого развития событий. Ограничения будут действовать, пока Twitter не выполнит требования регулятора об удалении контента.

После объявления Роскомнадзор о замедлении работы Twitter интернет-пользователи стали жаловаться на проблемы с доступом ко многим сайтам госорганов - Кремля, Госдумы, правительства РФ, ряда министерств, СКР и самого Роскомнадзора. В РКН, Ростелекоме и Минцифры заявили, что это никак не связано с действиями в отношении Twitter.

Twitter Роскомнадзор Россия

Новости по теме

Новости

Конгресс США окончательно принял пакет мер поддержки экономики на $1,9 трлн

Британский штамм COVID-19 оказался на 64% смертоноснее прочих

Bloomberg подсчитал рост мирового ВВП при увеличении доли работающих женщин

Bloomberg подсчитал рост мирового ВВП при увеличении доли работающих женщин

Оппозиция Армении призвала поднять восстание против Пашиняна

Оппозиция Армении призвала поднять восстание против Пашиняна

Путин и Эрдоган договорились вскоре встретиться "с глазу на глаз"

Украина может законодательно ограничить импорт электроэнергии из РФ

Украина может законодательно ограничить импорт электроэнергии из РФ

РФ и Турция дали старт началу строительства III блока АЭС "Аккую"

РФ и Турция дали старт началу строительства III блока АЭС "Аккую"
Пандемия коронавируса

Таиланд разрешил туристам проходить карантин на яхтах

Таиланд разрешил туристам проходить карантин на яхтах
Пандемия коронавируса

Школьники многих стран после года пандемии вернулись к очным занятиям

Школьники многих стран после года пандемии вернулись к очным занятиям
Пандемия коронавируса

Вакцину "Спутник V" одобрили в Кении и Марокко

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');