Посол РФ пообещал Лондону зеркальное ужесточение внешней политики

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Россия рассматривает новую редакцию британской оборонной и внешней стратегии как ужесточение курса Лондона в отношении Москвы и будет выстраивать свое поведение с тех же позиций, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

"(Этот документ) представляет собой шаг к ужесточению внешнеполитической линии (Великобритании)", - сказал он журналистам во вторник в Лондоне.

Келин обратил внимание, что в опубликованной в 2015 году стратегии нацбезопасности Великобритании в отношении России использовались формулировки, касающиеся ее "агрессивного поведения, но в тоже время необходимости сотрудничества, необходимости взаимодействовать по глобальным вопросам", такие же формулировки, напомнил он, содержатся в стратегии НАТО.

"Беглое прочтение этого документа показывает, что там где-то порядка 13 упоминаний России в различных сочетаниях, формулировках, но везде она привязана к слову угроза, о диалоге там не говорится", - продолжил Келин.

Отвечая на вопрос, будет ли Россия как-то ужесточать свое поведение в отношении Великобритании, российский посол сказал: "Мы будем себя вести в отношении Британии точно также, как она ведет себя в отношении нас".

Келин напомнил, что в утечках в СМИ говорилось, что Россия будет названа в новой стратегии враждебным государством: "Вот тогда, наверное, было бы качественное изменение. Этого не произошло". "Я так понимаю, формулировки были подкорректированы. Но так или иначе мы будем выстраивать нашу линию отношений с Британией, (...) в полном соответствии с тем как она будет вести себя в отношении нас", - подчеркнул Келин.

В обнародованном во вторник обзоре британской внешнеполитической стратегии говорится, что Великобритания будет предпринимать контрмеры против всех типов угроз, которые несет Россия. "Соединенное Королевство уважает народ, культуру и историю России. Однако пока отношения с ее правительством не улучшатся, мы (Британия - ИФ) будем активно сдерживать и защищаться от всего спектра угроз со стороны России ", - отмечается в наиболее масштабном со времен окончания "холодной войны" обзоре внешнеполитической стратегии британских властей.

При этом в Лондоне пообещали посредством НАТО объединять военные, дипломатические и разведывательные усилия стран Запада для решения проблем на этом направлении.

Согласно обзору, "Россия - это наиболее актуальная угроза в регионе" НАТО, и Лондон для реагирования на эту проблему будет способствовать сотрудничеству ЕС и НАТО. Уточняется, что альянсу нужно быть готовым иметь дело с такими вызовами, как высокоточное оружие дальнего радиуса действия, кибероперации и оружие для действий в космическом пространстве, а также с "враждебной активностью, цель которой - проверить границу между миром и войной и нашу (стран Запада - ИФ) решимость дать ответ".

В документе также говорится, что Лондон призовет РФ к ответу "за нарушения международного права" и будет работать с партнерами так же, как он делал в связи с "делом Скрипалей". "Мы также будем поддерживать другие (государства - ИФ) в зоне Восточной Европы, и не только, для улучшения их приспособляемости к угрозам государственного уровня. Это касается и Украины, где мы продолжим создавать ее потенциал вооруженных сил", - говорится в обзоре.

В обзоре оборонной и внешней политики Великобритании также было заявлено, что страна намерена увеличить свой ядерный потенциал на 40%. Речь идет о планах увеличения количества ядерных боеголовок "Трайдент" со 180 до 260, что указывает на окончание постепенного разоружения, продолжавшегося на протяжении трех десятилетий. "Основная цель нашего ядерного потенциала состоит в поддержании мира и сдерживании агрессии. В 2010 году правительство объявило о намерении к середине 20-х годов сократить ядерный потенциал с 225 до 180 боеголовок. Однако, принимая во внимание изменения среды безопасности и существование большего спектра технологических и доктринальных угроз, далее такое продолжаться не может, и Великобритания поднимет порог ядерного потенциала до 260 боеголовок", - говорится в документе.