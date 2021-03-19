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Times сообщила о попытках России глушить связь у британских военных самолетов

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Россия регулярно пыталась нарушить спутниковую связь на британских военных самолетах, взлетавших с авиабазы "Акротири" на Кипре, пишет The Times со ссылкой на источники в британской военной разведке.

"Россия старалась заглушить связь у взлетавших самолетов, что является частью невоенной конфронтационной активности", - заявил один из источников, отметив, что подобные действия велись без явной причины против транспортного самолета, перевозившего запчасти.

Другие источники указали на регулярные попытки вмешаться в спутниковые каналы связи транспортного самолета A400M. По их словам, такие попытки фиксировались в том числе, когда на борту взлетевшего самолета были военные.

В результате вмешательства пилот мог бы лишиться данных, которые позволяют ему ориентироваться в воздухе, что потенциально может привести к аварии с жертвами.

Ни одна попытка не была успешной, говорят источники газеты.

Издание отмечает, что в Средиземноморье есть только "два враждебных государства", достаточно близких для попыток перехватить сигналы, это Сирия и Россия, и только у России есть такие технические возможности.

По данным The Times, скоро будет опубликован документ о приоритетах в финансировании британских ВС. В частности, в нем будет изложен план, как военным действовать в состоянии "между миром и войной" и как заставить расплатиться за действия против британской армии.

16 марта был обнародован обзор британской внешнеполитической стратегии. В нем, в частности, говорится о планах Британии принимать контрмеры против всех типов угроз, которые несет Россия. Также там говорится о намерении королевства увеличить свой ядерный потенциал на 40%. Речь идет о планах увеличения количества ядерных боеголовок Trident со 180 до 260, что указывает на окончание постепенного разоружения, продолжавшегося на протяжении трех десятилетий.

Кипр Акротири Великобритания Сирия

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