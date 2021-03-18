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Минкультуры изменит систему льгот для посетителей музеев

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Минкультуры вместе с музейным сообществом пересмотрит существующую систему льгот для посетителей, сообщила "Известиям" статс-секретарь, замминистра культуры Алла Манилова.

"Сейчас необходимо найти гармонию между социальной миссией музеев и их экономикой. Завершаем свод информации и будем вместе с отраслью выходить на решение. Одно уже очевидно - практически все выступают за унифицированную архитектуру льгот", - сказала она.

По ее словам, сложившаяся система льгот в федеральных музеях действуект с советских времен, сейчас ее невозможно реализовать: "ведь на 85% это обеспечивалось за счет собственных доходов и только на 15% за счет бюджета".

Также Манилова сообщила, что Минкультуры намерено создать закон для борьбы с сайтами-двойниками, что поможет бороться с "билетной мафией".

"Принятый в 2019 году закон позволил реализовать фундаментальные изменения в этой сфере, его ждали 20 лет. Но пока мы не поставим сайты-двойники вне закона, наших граждан продолжат обманывать (...) На базе первого закона мы будем выходить на второй закон, "на берегу" пойдем к руководству Госдумы, чтобы нас поддержали фракции. Пока мы не поставим сайты-двойники вне закона, наших граждан обманывали, обманывают и продолжат обманывать", - сказала замминистра.

В мае 2020 года директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова говорила, что музей, вынужденный закрыться из-за пандемии, за три месяца потерял почти 3 млн евро.

Хроника 27 января 2020 года – 18 марта 2021 годаЭкономический кризис
Минкультуры Алла Манилова коронавирус

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