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"Роскосмосу" поступали коммерческие заказы на доставку людей на МКС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - "Роскосмос" получил несколько заказов на доставку людей на Международную космическую станцию (МКС) после завершения сотрудничества с NASA по этому вопросу, сообщил журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"У нас пошли уже заказы на наши корабли, после того как мы освободились от извоза американцев", - сказал Рогозин.

По данным "Роскосмоса", в конце прошлого года американское NASA обратилось с просьбой предоставить место их астронавту Марку Ванде Хаю на корабле "Союз МС-18", который отправится к МКС 9 апреля. Хай после этой просьбы заменит в экипаже российского космонавта Сергея Корсакова. Рогозин объяснил покупку нового места в российском космическом корабле для астронавта низкой надежностью американских пилотируемых кораблей.

Роскосмос Дмитрий Рогозин

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