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Японский бизнесмен на конкурсе выберет себе попутчиков для полета к Луне

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Японский бизнесмен Юсаку Маэдзава объявил о конкурсе, по итогам которого он отберет восемь человек для совместного полета вокруг Луны в 2023 году.

"Я Юсаку Маэдзава, организатор проекта dearMoon. Прошло два года, как я объявил о нем, и сегодня я хочу поделиться одной важной новостью: я приглашаю вас присоединиться ко мне - восемь человек из разных стран мира. Всего на корабле будут от 10 до 12 человек, но я с собой возьму восемь", - сказал он в видеообращении, размещенном на его Youtube-канале.

"Эта миссия состоится через два года - в 2023 году. Как, может быть, вы знаете, мы полетим на ракете Starship, которую сейчас разрабатывают в SpaceX. Полет до Луны займет три дня, мы облетим ее, и еще три дня уйдет на то, чтобы добраться домой", - продолжил он.

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"Я оплачиваю все путешествие. Я выкупаю все места, так что это будет частное путешествие. Надеюсь, мы все вместе сможем сделать так, чтобы все было здорово", - добавил бизнесмен.

По словам Маэдзавы, он хотел бы пригласить в полет творческих людей.

"Если вы считаете себя творческой личностью, то вот два ключевых условия: во-первых, вы считаете, что каким-либо образом можете помочь другим людям и обществу в целом, во-вторых, вы должны чувствовать себя способным разделять чаяния людей, которые полетят вместе с вами", - заявил Маэдзава.

Юсаку Маэдзава - японский бизнесмен, основатель компании Zozo Inc., он является 14-м богатейшим человеком в Японии.

Спутница для полета на Луну

В январе 2020 года Маэдзава сообщил, что с помощью ТВ-шоу будет искать себе спутницу для полета на Луну. Претендентки должны были быть одинокими девушками от 20 лет, позитивными и яркими, а также интересоваться космическими полетами и ратовать за мир во всем мире. Однако через 2,5 недели японец решил отказаться от поисков спутницы "по личным причинам". "Какая-то часть меня по-прежнему испытывала смешанные чувства по поводу моего участия (в шоу - ИФ)", - пояснил он.

По словам будущего космического туриста, заявки на участие в шоу с ним успели подать 27 722 девушки. Миллиардер отметил, что своим решением разочаровал "многих людей" - как женщин, которые подали заявки, так и сотрудников AbemaTV, которые готовились к запуску шоу. Он извинился перед всеми, кого задел своим поступком.

Япония Юсаку Маэдзава dearMoon Луна

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