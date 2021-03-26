Россия и Китай обсудили создание лунной станции

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин обсудил с главой Китайской национальной космической администрации (КНКА) Чжань Кэцзянем порядок привлечения иностранных партнеров к проекту Международной лунной станции, сообщили в госкорпорации.

Там отметили, что стороны договорились "поддерживать постоянные контакты с целью оперативного согласования предстоящих шагов по созданию Международной лунной станции".

9 марта в госкорпорации "Роскосмос" сообщили, что Россия и Китай подписали меморандум о создании международной научной лунной станции.

В вязи с этим глава "Роскосмоса" допустил, что российский космический корабль для полетов на Луну может быть адаптирован к китайской космической ракете и наоборот.

25 января сообщалось о выходе российской стороны из американского проекта Gateway. "По результатам проработки меморандума о взаимопонимании относительно сотрудничества в рамках проекта Gateway российская сторона приняла решение не участвовать в данной программе", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса".

По словам Дмитрия Рогозина, Россия не заинтересована в участии в американской лунной программе.