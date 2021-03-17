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В Кремле заверили, что кабмин держит под контролем цены на топливо

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Цены на топливо в РФ находятся под контролем правительства, действующих механизмов достаточно, чтобы не допустить резких ценовых скачков, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что скачки цен, в том числе происходившие в 2018 году, стали причиной для разработки "демпферного механизма, который призван демпфировать изменения, связанные с мировой конъюнктурой цен на нефть".

"Исходим из того, что правительство держит ситуацию под контролем, имеющиеся механизмы задействованы, и они не позволят резко меняться ценам на топливо", - заключил Песков.

В среду, 17 марта, Счетная палата в своем отчете за 2020 год предупредила о риске повторения топливного кризиса 2018 года. "Рост цен на топливо в мае 2018 года потребовал принятия правительством Российской Федерации экстренных мер. В настоящее время отмечаются риски повторения роста розничных цен на топливо и, как следствие, возникновение социальной напряженности", - говорится в документе.

Заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в свою очередь сказал, что предпосылок к кризису на российском топливном рынке нет. "Благодаря принятым мерам последние четыре торговые сессии (на бирже - ИФ) уже наблюдается снижение оптовых цен на бензин. И мы рассчитываем, что данные меры в дальнейшем будут способствовать сохранению стабильной обстановки на рынке", - сказал Сорокин.

Он сообщил, что на данный момент нефтяные компании в полном объеме снабжают внутренний рынок нефтепродуктами.

Дмитрий Песков топливо

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