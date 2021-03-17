Правительство попросили увеличить нормы биржевых продаж бензина

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Российский топливный союз (РТС, объединяет розничных топливных трейдеров) попросил повысить нормативы биржевых продаж бензинов с текущих 11% до 15% от объема производства. С этим письмом РТС на имя профильного вице-премьера Александра Новака ознакомился "Интерфакс".

РТС подчеркивает, что по итогам 2020 года через биржевые торги СПбМТСБ было реализовано 8,205 млн тонн автомобильных бензинов, что составило 21,4% от совокупных объемов производства. Этот уровень почти в два раза превосходит нормативы, а доля доминирующих компаний в совокупном объеме продаж составила 89,3% (7,08 млн тонн).

"При реализации данных объемов доля ПАО "НК Роснефть" составила 51% (3,633 млн тонн). Т.е. более половины объемов реализации всех доминирующих компаний, попадающих под действие совместного приказа (ФАС и Минэнерго о нормативах биржевых продаж - ИФ). Наблюдаемая диспропорция в реализации автомобильных бензинов на биржевых торгах при сложившемся их ежегодном биржевом потреблении более 8 млн тонн приводит к тому, что на "Роснефть" ложится высокая социальная нагрузка по обеспечению внутреннего рынка", - говорится в письме.

Поскольку "Роснефть" является крупнейшим продавцом топлива на СПбМТСБ, то биржевой рынок чувствительно реагирует даже на незначительное снижение объемов продаж ведущей компании. При этом биржевые продажи биржевого топлива остальными вертикально интегрированными нефтяными компаниями осуществляется в объемах, близкими к нормативным.

"Перераспределение социальной нагрузки с одной компании на все доминирующие компании позволит придать большую устойчивость биржевым ценовым индикаторам на автомобильный бензин и, следовательно, придать их формированию системный характер", - считает РТС.

В 2020 году обсуждалось увеличение норм биржевых продаж бензинов до 15% от объемов производства, но этот проект не был реализован. В феврале 2021 года в совместный приказ были внесены изменения, предусматривающие увеличение норматива биржевых продаж бензинов с 10% до 11% от объема производства. Такое увеличение норм не оказало существенного влияния на устойчивость биржевых индикаторов, отмечает РТС.

Союз просит рассмотреть возможность внесения изменений в совместный приказ ФАС и Минэнерго, установив для доминирующих компаний норматив минимальных продаж автомобильных бензинов на уровне 15% от объемов производства. Кроме того, необходимо предусмотреть одновременное внесение изменений в постановление правительства от 22 мая 2020 г N733, определяющее, в привязке к объемам переработки нефти компаниями производителями нефтепродуктов и получения ими возвратного акциза на нефть, минимальные объемы реализации автомобильного бензина класса 5 на биржевых торгах для не доминирующих компаний, и установить их также на уровне 15% от объемов производства, говорится в письме РТС к Новаку.

В "Роснефти" не стали комментировать письмо РТС. В других нефтяных компаниях пока не ответили на запрос агентства.