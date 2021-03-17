Минэнерго отвергло предупреждение Счетной палаты о повторении топливного кризиса

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Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В Минэнерго не видят предпосылок повторения кризиса 2018 года на топливном рынке, оптовые цены н бензин уже снижаются, заявил телеканалу "Россия 24" замглавы ведомства Павел Сорокин.

О таких рисках сообщила в годовом отчете Счетная палата, опираясь на результаты прошлогодних контрольных мероприятий. В контрольном ведомстве считают, что на фоне роста мировых цен на топливо на заправках может подорожать бензин и солярка и вырастет социальная напряженность.

"Мы не видим предпосылок для повторения событий 2018 года в 2021 году. Благодаря принятым мерам последние четыре торговые сессии (на бирже - ИФ) уже наблюдается снижение оптовых цен на бензин. И мы рассчитываем, что данные меры в дальнейшем будут способствовать сохранению стабильной обстановки на рынке", - сказал Сорокин.

По его словам, сейчас нефтяные компании в полном объеме снабжают внутренний рынок нефтепродуктами.

"Производство бензина увеличено, запасы товарные растут и с начала февраля они выросли уже более чем на треть. И данный рост продолжается в рамках подготовки к весеннему периоду", - добавил замминистра.

"Что касается более долгосрочных мер и дальнейшего увеличения выпуска светлых нефтепродуктов в целом и бензинов в частностями. В прошлом году в четвертом квартале президентом подписан закон о предоставлении инвестиционных стимулов компаниям и НПЗ, которые заключают инвестиционные соглашения. На данный момент уже начат процесс подписания этих соглашений, уже подписаны несколько соглашений с начала года с несколькими НПЗ, которые будут вкладывать более 50 млрд рублей на протяжении следующих нескольких лет в установки по глубокой переработки нефти и увеличение производства бензина. Данный процесс продолжается", - напомнил Сорокин.

Также положительное влияние на рынок должна оказать корректировка демпферного механизма для топлива и изменения в совместный приказ ФАС и Минэнерго, предусматривающие увеличение нормативов биржевых продаж топлива (бензина - с 10% до 11% от производства, дизтоплива - с 6% до 7,5%, сжиженных углеводородных газов (СУГ) с 5% до 7,5%). "Таким образом, будет обеспечено дополнительное предложение на рынке, что позволит удовлетворить растущие потребности в бензине РФ и создать профицит мощностей по производству бензина", - отметил замглавы Минэнерго.

Весной 2018 года топливо на российских АЗС стало быстро дорожать на фоне роста мировых цен на нефть. В конце мая правительству пришлось экстренно вмешаться. С 1 июня было решено снизить акцизы вместо их планируемого роста. В ответ крупные нефтяные компании обещали сдерживать цены в рознице, а также увеличить поставки нефтепродуктов на внутренний рынок. Также правительство получило право в кризисных ситуациях вводить в России заградительную пошлину на нефтепродукты.