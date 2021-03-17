Участники движения "Черный блок" получили условные сроки за экстремизм

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Второй западный окружной военный суд в среду признал троих участников ультраправого движения "Черный блок" виновными в экстремизме, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

"Приговором суда Виктору Никитину и Артему Воробьеву назначены наказания в виде 3 и 4 лет условно с испытательным сроком в 1 год. Дмитрий Трофимов также признан судом виновным, но освобожден от наказания", - сказала представитель суда.

Со своей стороны, в СКР уточнили, что Трофимову назначен штраф в 50 тысяч рублей.

В отношении еще двоих фигурантов - Владимира Комарницкого (Ратникова) и Дмитрия Спорыхина (Макарова) дело приостановлено, поскольку они сбежали из-под домашнего ареста и объявлены в розыск.

Как установлено следствием и судом, не позднее 25 июля 2015 Комарницкий организовал движение "Черный блок", выкрикивал лозунги экстремистского толка, а также призывал граждан, в том числе и через соцсети, к участию в массовых беспорядках.

Кроме того, утверждает следствие, Спорыхин вместе с Воробьевым в ноябре 2017 года напали ЛГБТ-активистов.

"Члены экстремистского сообщества систематически проходили обучение навыкам участия в массовых беспорядках, соблюдали меры конспирации, все действия согласовывали с руководством сообщества", - рассказали в СКР. Там также добавили, что пропаганда деятельности движения велась в том числе через группы в соцсетях и в открытых источниках в интернете.

"Примером для подражания соучастников стали националисты и лица, осужденные за совершение террористических и экстремистских преступлений", - сообщили в СКР.

В ведомстве отметили, что следователи при содействии сотрудников МВД и ФСБ продолжают устанавливать других участников экстремистского сообщества.

В ходе предварительного следствия Комарницкий и Спорыхин отрицали свою причастность к инкриминируемым преступлениям. Дмитрий Трофимов и Виктор Никитин полностью признали вину. Обвиняемый Артем Воробьев частично признал свою вину - в хулиганстве.

Всем фигурантам инкриминировалось создание экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК), публичные призывы к экстремизму в интернете (ч. 2 ст. 280 УК), призывы к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК), а также возбуждение организованной группой ненависти либо вражды (п. "в" ч. 2 ст. 282 УК).

12 марта 2018 года Гагаринский суд Москвы приговорил Комарницкого к 160 часам обязательных работ за размещение признанных экстремистскими песен группы "Коловрат" и "Банда Москвы" в соцсети "ВКонтакте".