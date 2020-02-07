СКР завершил следствие по делу ультраправого движения "Черный блок"

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Завершено следствие по уголовному делу против пяти членов националистического движения "Черный блок", обвиняемых в создании и участии в экстремистском сообществе и подготовке массовых беспорядков, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ (СКР).

"Главным следственным управлением СК завершено расследование уголовного дела в отношении Владимира Комарницкого, Дмитрия Спорыхина, Артема Воробьева, Дмитрия Никитина и Виктора Трофимова", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

По данным ведомства, в зависимости от роли каждого они обвиняются в организации экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ), возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства (ч. 2 ст. 282 УК РФ), публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ), массовых беспорядках (ч.1 ст. 212 УК РФ), пропаганде терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ) и хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

По версии следствия, в 2015 году Комарницкий и Спорыхин с другими лицами создали сообщество, в которое вовлекли и других участников, чтобы публично призывать к экстремистской активности.

Члены экстремистского сообщества систематически обучались навыкам участия в массовых беспорядках, отметили в СКР. "Черный блок" характеризовался "структурированностью и устойчивостью", внутренней дисциплиной, у него была своя символика, кроме того, члены сообщества совершали преступления систематически, говорится в пресс-релизе.

В нем также отмечается, что члены сообщества соблюдали необходимые меры конспирации, все действия согласовывали с руководством. "Пропаганда его (сообщества - ИФ) деятельности осуществлялась, в том числе, через группы в социальных сетях и в открытых источниках интернета. Примером для подражания соучастников стали националисты и лица, осужденные за совершение террористических и экстремистских преступлений", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным СКР, Комарницкий, "лично участвуя в массовых мероприятиях", публично оправдывал проявления экстремизма и терроризма, а также насилие. "В рамках расследования уголовного дела проведен ряд экспертных исследований, заключение которых подтвердило причастность фигурантов к указанным преступлениям, определив их действия как противоправные", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что следствие собрало достаточно доказательств, что позволило направить дело в отношении вышеупомянутых лиц с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу. Следователи при помощи сотрудников МВД и ФСБ продолжают устанавливать других участников экстремистского сообщества, добавили в СК.

Как сообщалось, 12 марта 2018 года Гагаринский суд Москвы приговорил Комарницкого к 160 часам обязательных работ за размещение признанных экстремистскими песен группы "Коловрат" и "Банда Москвы" в соцсети "ВКонтакте".

Из материалов дела следовало, что летом 2015 года Комарницкий организовал движение "Черный блок", с участниками которого выкрикивал лозунги экстремистского толка, а также призывал граждан, в том числе и через соцсети, к участию в массовых беспорядках.